القبض على موظف يتاجر في العملة بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تنسيقاً ومديرية أمن الغربية قيام (موظف بشركة سياحة - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.