محمود الخواجة يعلن ترشحه على منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

كشف محمود الخواجة نجم نادي الزمالك السابق، أنه قرر التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات القلعة البيضاء خلال الأيام الحالية علي منصب عضوا، بعد الجلسة التي جمعت نجوم الكرة السابقين.

وأكد الخواجة إن الجلسة انتهت على ترشيح أيمن يونس، إلى جانب شخص آخر من نجوم الكرة في الانتخابات المقبلة، وسيكون هو هذا الشخص.

وأضاف نجم نادي الزمالك السابق، أنه حضر اليوم إلى النادي من أجل الاستفسار عن جميع الأمور الخاصة بالترشح والأوراق المطلوبة للتقدم بها، مؤكدا أنه سوف يتقدم بالأوراق خاصة أن أيمن يونس لم يحسم مصيره، وأيضا حسين السيد وبالتالي قرر هو التقدم.

وكشف محمود الخواجة أنه لم يكن يعمل في قطاع الناشئين، بل كان يعمل في اللجنة الفنية وانتهى عملها وسوف يتابع جميع الإجراءات مع اللجنة المكلفة.

وفتح باب تلقي طلبات الترشيح منذ يوم الاثنين 4 سبتمبر في انتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.