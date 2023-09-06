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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل التعليم بالبحر الأحمر يواصل اجتماعاته استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

عقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع مديري العموم ومديري الإدارات النوعية، ومدير مكتب وكيل الوزارة، بحضور مصطفى عبده، وكيل المديرية.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة أن تعليم البحر يعمل كخلية النحل لإنهاء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب بالشكل الأمثل بجميع مدارس المحافظة، موجهًا بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات والتي تتعلق بأمور الصيانة البسيطة، وموقف تسليم الكتب المدرسية والعجز والزيادة بين صفوف المعلمين بجميع الإدارات التعليمية.

 

وشدد "منير" على الإدارات المعنية، بتكثيف المتابعات اليومية على جميع مدارس المحافظة حتى في أيام العطلات الرسمية، ورفع تقارير يومية موثقة بالصور بما تم إنجازه على أرض الواقع من الإجراءات بالتعاون مع الحي  وأجهزة المحافظة. 

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