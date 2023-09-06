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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أجبرهن على خلع ملابسهن.. التعاون الإسلامي تدين اعتداء الاحتلال على السيدات في الخليل

منظمة التعاون الأسلامي
منظمة التعاون الأسلامي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الأربعاء، ما تناولته وسائل الإعلام بشأن جريمة التنكيل التي تعرضت لها خمس سيدات فلسطينيات في مدينة الخليل من قبل مجندات من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء عليهن، وإجبارهن على خلع ملابسهن.

كما جددت المنظمة دعوتها للمنظمات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها من خلال الضغط على دولة الأحتلال إسرائيل، وقوة الاحتلال، لوقف انتهاكاتها اليومية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية وملاحقتها قانونيا وجنائيا لدى الهيئات الدولية المختصة، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء فلسطين "وفا".

وكشفت صحيفة "هآرتس"، أمس الإثنين، عن أن مجندات إسرائيليات استخدمن كلبًا لتخويف 5 نساء من الخليل، وإجبارهنّ على خلع ملابسهن، والسير عاريات.

ووفق ما راوه الجيش الإسرائيلي، فإنّ "القوّة عثرت بالفعل على أسلحة في المنزل وكان يجب القيام بتفتيش ذاتي لسكانه بحثاً عن أسلحة إضافية".

ومن جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحادثة "تصعيداً خطيراً"، مؤكدة أنّ "كل هذه الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ستسقط أمام صمود وإصرار الشعب الفلسطيني وضربات المقاومة".

كما دعت "حركة الجهاد الإسلامي" أهالي الخليل وغيرها من المدن الفلسطينية إلى "تصعيد المواجهة مع الاحتلال انتقاماً للحرائر اللواتي وَقع بحقهنّ هذا الانتهاك الخطير".

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