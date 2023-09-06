محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعاً برؤساء المراكز والمدن والاحياء لمناقشة الموقف التنفيذي في عدد من الملفات ومعوقات العمل .

ووجه " مختار " بسرعة الإنتهاء من ملف تقنين املاك الدولة وتكثيف العمل في ملف التصالح علي مخالفات البناء وسرعة الانتهاء منهم لخدمة المواطنين ، من خلال التنسيق الكامل مع مدير المكتب الفني بالمحافظه ومدير منظومة تقنين املاك الدوله بالمحافظة.

وكلف " المحافظ " رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتصدي بكل حسم للتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدوله والازالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين .



وأشار " مختار " الي أن الدوله تولي ملف تقنين املاك الدوله والتصالح علي مخالفات البناء والتعديات علي الأرضي الزراعية أهمية كبيرة ، لأن هذه الملفات لها أهمية بالغة من خلال حل مشاكل المواطنين وفرض هيبة الدولة .



وأكد " المحافظ " علي أن المتابعة المستمرة هي أساس النجاح وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل ، لأن العمل بدون متابعة سيؤدي حتماً الي قصور في الأداء وعدم تحقيق النتيجة المطلوبه وربما يؤدي إلي الفشل



كما أكد علي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم في كافة القطاعات الخدمية المختلفة ، والتصدي لكافة الأعمال المخالفة وتنفيذ توجيهات الدولة في كافة الملفات .

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