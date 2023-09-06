يدعون إلى دين جديد.. موقف الأزهر من الحج الأونلاين |إجراءات عاجلة

«وَأَذِّن فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ» غفل الكثير من الناس هذه الآية القرآنية الجليلة أمام ارتفاع أسعار الحج وارتفاع نفقاته، وتساءل البعض قائلاً “لم لا يكون الحج أون لاين؟”، ودعا أحد الدعاة الدينيين، أمير منير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى عمرة أونلاين لقريب أو متوفى دون سفر الشخص إلى المملكة العربية السعودية، مقابل 4 ألاف جنيه، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

أمير منير

الحج الأونلاين

حث أمير منير الناس على دفع 4 آلاف جنيه من خلال تطبيق الكتروني غير معروف وأداء عمرة إلكترونية، وتسببت دعوة أمير منير إلى جدل واسع حول صحة الموضوع من الناحية الدينية وما إذا كان الأمر جائزًا من عدمه فيما اتهمه البعض الآخر بـ “النصب والاحتيال أو التكسب من الموضوع” إلا أنه نشر فيديو جديدًا على صفحته الشخصية من جديد، معتبرًا تكسبه من الاعلانات الأونلاين ليس معيبًا أو يمثل انتقاصاً لكونه داعية ديني.

ومن جانبه، أعلن ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة في مصر إن ترويح أحد الدعاة للعمرة الأونلاين ودفع أموال من خلال تطبيق إلكتروني يقع تحت نطاق النصب والاحتيال “حسب وصفه”، مشيرًا إلى أنه يمثل مخالفة صريحة للقانون الذي يعتبر الترويج لمثل هذه الأمور بهذه الطريقة بمثابة نصب واحتيال.

وأضاف تركي أنه تم تقديم بلاغ للجهات الأمنية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، بعد انتشار دعوة الداعية الديني باعتباره أنها مخالفة صريحة للقانون المصري، مشيراً إلى أن هناك قانونًا منظمًا لعملية الحج والعمرة والسفر لأدائها منعًا لوقوع المواطنين تحت طائلة النصب والاحتيال من بعض الأشخاص أو الشركات غير المسجلة، حيث تم إقرار أن تكون العمرة من خلال شركة مصرية وسعودية على التوازي، وبالتالي الطريقة التي يتم الترويج لها غير قانونية على الاطلاق.

ونصح المواطنين بعدم الانسياق خلف هذه الدعوات، والتي لا ينظمها القانون وغير مضمونة العواقب خاصة أن هذا المبلغ ليس صغيرًا إلا أنه قد يدفع الكثير من البسطاء لدفع المال رغبة في تنفيذ فريضة محببة للمسلمين في كل بقاع الأرض.

وهذه ليست المرة الأولى التي يبتدع فيها أحد الحج الأونلاين، فقبل شهرين وتحديدأ في يوليو الماضي، أثارت تساؤلات الإعلامية لميس الحديدي جدلًا واسعًا، عن إمكانية إقامة مناسك الحج أون لاين، عبر تطبيق "زوم" أو عبر الـ"ميتافيرس" مع تطور الحياة، ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء اقتراح الإعلامية بشأن الحج أون لاين، في البرنامج الذي تقدمه عبر قناة ONTV، عندما قالت: "ليه ما نعملش الحج بالميتافيرس؟ ليه ما نعملش الحج اونلاين؟ يعني نعمله بالزوم كدة، الحاجات تطورت، ليه لازم نروح نلف حولين الكعبة 7 مرات؟.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي عن اقتراح الحج أون لاين: "هذا ليس رأيي أنا أسأل أسئلة فقط... لبيان بعض التفسيرات المهمة للفلسفة نفسها". الأمر الذي أثار ردود أفعال وجدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، البعض رفض الاقتراح مؤكدًا عدم مشروعيته، فيما سخر آخرون من الأمر.

الحج

هل يجوز الحج أونلاين؟

إن الوقوف بعرفات يعنى الوقوف فى مساحة محددة معروفة دينيًّا، فمَن لم يقف يومها بهذا المكان فلا تنطبق عليه أحكام الحج، والطواف والسعى هو فى أماكن محددة أيضًا لها بركتها وخيرها وثوابها، ومَن لا يوجد فى هذه الأماكن ويؤدى هذه المناسك بها فلا حج له.

أما أن يحج الشخص مع التلفزيون فذلك ممكن لسكان الكرة الأرضية فى كل عام، ولكنه ليس الحج الذى أراده الله وأمرت به شريعته وقال به علماء الأمة أجمعون.

الحج أساسه التسليم والانقياد والإذعان لله، فأنت تُقبل حجرًا، وتضرب حجرًا آخر، وتطوف بحجارة أخرى، مناطها كلها الانقياد والاستسلام للمحبوب الأعظم سبحانه.

ونسى هؤلاء أن الاجتهاد فى الدين له ضوابطه وأهله وأحكامه وقواعده الرصينة، وهناك علوم أساسية لا ينبغى لمَن يريد أن يجتهد فى الدين أن يتجاوزها مثل أصول الفقه مع دراسة الفقه القديم والحديث وعلوم اللغة ونظريات الفقه العامة، فباب الاجتهاد باب صعب وعر، فاستفتِ أهله وشاورهم قبل الولوج فيه.

وهل الذى شاهد الكعبة وطاف حول نفسه فى البيت مثل الذى طاف حول الكعبة، أعظم بيت مقدس على ظهر الأرض: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ».

الحج رسالته واضحة أن تعيش بقلبك وجوارحك مع آل إبراهيم كقدوة وأسوة ونموذج يحتذى به المسلم يقلد إبراهيم تارة وإسماعيل أخرى وهاجر ثالثة، ليحيا بقلبه مع أعظم أسرة على وجه الأرض، ولن يكون ذلك إلا فى مواطن قدوتهم وأسوتهم.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد السعيد، الدكتور في الازهر الشريف، إن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو المفروض في السنة التاسعة الهجرية بنص القرآن الكريم: { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}، موضحاً أن الحج شرعًا هو قصد بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة لأداء المناسك في شهر ذي الحجة.

وأضاف السعيد في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن الحج لا يجوز ولا يصح عن بعد، ولا يصح في أماكن غير التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها العبادة الوحيدة التى لا تصح إلا في أماكن المناسك والمشاعر المقدسة كما أنها هي الأماكن الوحيدة على وجه الأرض التى أمر الله الناس أن يشدوا إليها الرحال وإن شد الرحال إلى غير مكة مكرمة لأداء مناسك الحج فإنه أمر محرم قطعًا.

واختتم قائلاً إن ادعاء جواز الحج خارج الأراضي المقدسة، أو أون لاين أمر مستفز وعبارة عن اعداء على الثوابت الدينية وهدمها في أنفس الناس والمسلمين، وفيه محاربة لتعظيم الشعائر ( ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ )، مشدداً على أنه تصح الصلاة في أي مكان طاهر، ويصح الصيام في كل مكان، وهكذا سائر العبادات إلا الحج فإنه لن يقبل إلا في أراضي مكة المقدسة وفي أيامه المعلومات.