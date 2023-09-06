عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 |رسميا

موعد انتهاء التوقيت
موعد انتهاء التوقيت الصيفي

أصبح موعد انتهاء تطبيق التوقيت الصيفي 2023 هو أكثر ما يشغل المواطنين خلال هذه الفترة خصوصا مع اقتراب انتهاء فصل الصيف، وكان مجلس الوزراء قرر في إبريل الماضي، تطبيق التوقيت الصيفي 2023 في مصر، حيث تم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

التوقيت الصيفي 2023.. متى ينتهي تطبيقه في مصر؟
موعد انتهاء التوقيت الصيفي

ما هو التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي في بلاد أو محافظة مرَّتين سنوياً ولمدة عدة أشهر من كل سنة، وتتمُّ إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، حيث تقدم عقارب الساعة بستين دقيقة. أما الرجوع إلى التوقيت العادي، أي التوقيت الشتوي، فيتم في موسم الخريف.

 الهدف من زيادة ساعةٍ للتوقيت الرسمي هو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، وتتقلَّص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.

تنبُعُ ظاهرة ازدياد ساعات النهار في موسمي الربيع والصيف وتقلُّصها في الخريف والشتاء من ميل محور دوران الكرة الأرضية بنسبة 23.4 درجة مقارنة بمستوى مساره حول الشمس. ويكبر الفرق بين طول النَّهار في الصيف وطوله في الشتاء تدريجياً متلائما مع بعد الموقع عن خط الاستواء، حيث يلاحظ ازدياد ساعات النهار بالبلاد الاستوائية بالكاد فلا تكون بحاجةٍ للتوقيت الصيفي، فيما تزداد فائدته مع الابتعاد عن الخط.

txt

هتأخر ساعتك.. انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

txt

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

كان الأمريكي بنجامين فرانكلين أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي في عام 1784، ولكن لم تبد الفكرة جدّيَّةً إلا في بداية القرن العشرين، حيث طرحَهَا من جديدٍ البريطاني وليام ويلت الذي بذَلَ جهوداً في ترويجها.

وقد انتهت جهوده بمشروع قانون ناقشه البرلمان البريطاني في عام 1909 ورفضه.

و تحقَّقت فكرة التوقيت الصيفي لأول مرة أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث أجبرت الظّروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدةٍ للحفاظ على الطاقة. فكانت ألمانيا أول بلدٍ أعلنت التوقيت الصيفي، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة.

استعد لضبط ساعتك".. الموعد الرسمي لانتهاء التوقيت الصيفي | أيام تفصلنا عن التطبيق
موعد انتهاء التوقيت الصيفي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

ويستعرض لكم موقع “صدى البلد”، موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023:

ومن المقرر أن يتم إلغاء التوقيت الصيفي 2023 في شهر أكتوبر، يوم الخميس الموافق 26-10-2023، ويعود التوقيت الشتوي من جديد، على أن تأخر الساعة 60 دقيقة.

وعندما يتم إلغاء التوقيت الصيفي 2023 سيعود التوقيت الشتوي من جديد على أن يتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، بحسب ما قرر مجلس الوزراء في إبريل الماضي، بتطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2023 بعد غيابه أكثر من 7 سنوات.

txt

هتأخر ساعتك| ايه اللي هيحصل بعد انتهاء التوقيت الصيفي؟.. فيديو

txt

اعرف هتأخر ساعتك أمتي| انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد.. و3 تغييرات مرتقبة

وكشفت شركة التأمينات الصحية الألمانية عن مدى تأثير التوقيت الصيفي 2023 على أجسادنا، على أن 95% من الأشخاص يعانون من مشاكل صحية بسبب تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي، حيث يحتاج الجسد لعدة أيام عند تغيير التوقيت حتى يستطيع السيطرة على التغيير الهرموني، لذا نجد الأفراد يعانون من 4 أيام إلى 18 يوم من أعراض تشبه الأرق وقلة النوم، كذلك تغيير التوقيت من صيفي إلى شتوي يؤثر على التوازن الغذائي في أجسادنا وكذلك على نسبة السموم في الجسد.

وتم إلغاء التوقيت الصيفي 2023 في مصر ما بين عامي 2015 و2016، وعاد مجلس الوزراء لقرار تطبيق التوقيت الصيفي 2023 في إبريل الماضي، بعد غياب تطبيقه لأكثر من 7 سنوات، لنعود بالتاريخ لعام 1940 عندما أسس البريطانيون التوقيت الصيفي، وتم إيقاف العمل به بعد تطبيقه بـ 5 سنوات عام 1945، ليعود من جديد.

من جانبه قال خبير التنمية المحلية، الدكتور الحسين حسان، إن التوقيت الصيفي هو أمر ضروري إذ ينظم مواعيد غلق المحلات والمولات وهو أمر هاماً جدًا، ويخضع لأمرين وهما قانون المحال التجارية وقرار مجلس الوزراء.

وأضاف حسان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لا بد أن يكون هناك مواعيد للغلق لعدة أسباب، أهمها: البعد الأمني، ويجب أن يكون تنظيم لوقت البيع والشراء بشكل كبير، كما أن مواعيد غلق المحال تساعد على عمل الصيانات اللازمة بكل الشوارع التي توجد بها تلك المحال، مشيراً إلى أن مواعيد غلق المحال ساهمت في تخفيف الأحمال الكهربائية بشكل كبير، موضحاً أن هناك العديد من "العقوبات لكل من لا يلتزم بتلك المواعيد، وذلك باستثناء العيادات والصيدليات. 

وسبق أن شددت وزارة التنمية المحلية في بيان لها على الالتزام بالقرار الوزاري، مؤكدة على أنه من لم يلتزم سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والغرامة، وحسب التوقيت الصيفي الذي تعمل به الدولة حالياً، تغلق المحال في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ما عدا يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة؛ لتغلق عند الساعة 12 صباحا.

التوقيت الصيفي انتهاء التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي 2023 تطبيق التوقيت الصيفى الربيع بداية الربيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 47 درجة| أصعب 72 ساعة في سبتمبر.. وهذه المحافظات الأكثر حرارة

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

قرارات نارية من الزمالك بسبب موقف اللاعبين من انتخابات رئيس النادي

قطعا الإنترنت عن البدرشين.. قرار عاجل ضد مرتكبي الجريمة

موضوعات متعلقة

هتأخر ساعتك| ايه اللي هيحصل بعد انتهاء التوقيت الصيفي؟.. فيديو

اعرف هتأخر ساعتك أمتي| انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد.. و3 تغييرات مرتقبة

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

ترشيحاتنا

عقد إيجار وزواج عرفي..مشهد أخير في رحيل قاصر على يد صديقتها بطنطا|تفاصيل مثيرة

ترشيدا للكهرباء | تركيب مضخة ري بالطاقة الشمسية في مزرعة مركز البحوث

خبير يرد على ادعاءات سائحة بريطانية بتعرضها لـ"أسوأ معاملة" في مصر

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

خاص.. حيثيات الحكم على متهمي أحداث السلام: رشقوا القسم بالحجارة وأحرقوا السيارات

كان ينتظر المحاكمة.. شرطة بريطانيا تطارد جنديًا متهمًا بالإرهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد فهيم: حرصت على تجسيد تشارلي دون مكياج وإبراز معاناته ..حوار

إطلالة غير معتادة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بصورة جديدة| شاهد

فستان جديد ومختلف.. نسرين طافش تستعرض جمالها بلوك جذاب| شاهد

في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

فيديو

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ