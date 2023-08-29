هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

يهتم الكثير من المواطنين بـ موعد انتهاء التوقيت الصيفي ، ومعرفة موعد بداية التوقيت الشتوي خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتحسن الأحوال الجوية .

التوقيت الصيفي



ويهتم محبي فصل الشتاء بموعد بدء وانتهاء التوقيت الصيفي خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الشهر الماضي و عودة الأجواء الجوية اللطيفة بانتهاء شهر أغسطس .

موعد بدء التوقيت الشتوي



ومن المقرر استمرارا العمل بـ التوقيت الصيفي حتي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023 ، وعليه هناك أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء التوقيت الشتوي في مصر.

تقديم الساعة 60 دقيقة فى التوقيت الصيفي



وتم العمل بالتوقيت الصيفي منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حيث قام المواطنون بتقديم ساعاتهم الخاصة بهم لمدة 60 دقيقة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي فى مصر

ويستمر العمل بـ التوقيت الصيفي حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، وبعدها سيتم بدء العمل بالتوقيت الشتوي، ويتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي

وتهدف الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي لتوفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز.



موعد التوقيت الشتوي



وسيعود التوقيت الشتوي بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى 26 أكتوبر المقبل، وذلك في الساعة 23:59، وعليه سيتم بتأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023 .

وفى شهر أبريل سعي مجلس الوزراء إلي إصدار قرار ببدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر مع آخر جمعة من شهر إبريل، حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر المقبل.



ضبط التوقيت الشتوي في مصر



سيتم بدء التوقيت الشتوي بتأخير الساعات لمدة 60 دقيقة، ليعود العمل بالساعات كما كان فى السابق.

موعد فصل الخريف فى مصر



ومن المقرر أن ينتهي فصل الصيف فى مصر جغرافيا يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، حيث يبدأ فصل الخريف قريبا.