هتأخر ساعتك.. انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

قدمت مذيعة موقع صدى البلد تغطية خاصة حول موعد انتهاء التوقيت الصيفي والعمل بالتوقيت الشتوى، حيث يهتم المواطنون بمعرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي مع عودة الأجواء الجوية اللطيفة بانتهاء شهر أغسطس واقترب فصل الشتاء.

وفى تمام الساعة 23:59 منتصف ليل 27 اكتوبر سيتم بدء العمل بالتوقيت الشتوى، وتأخير الساعة 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة، وتم العمل بالتوقيت الصيفي منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، و قام المواطنون بتقديم ساعاتهم لمدة 60 دقيقة.

ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر أخرى، أي إلى الخميس الأخير من شهر أبريل، وسيعود التوقيت الشتوي بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى 26 أكتوبر المقبل.