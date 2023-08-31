هتأخر ساعتك| ايه اللي هيحصل بعد انتهاء التوقيت الصيفي؟.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن موعد إنتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي، حيث أعتمد مجلس الوزراء العمل بالتوقيت الصيفي، مما جعل المواطنين يبكرون ساعاتهم الخاصة لمدة 60 دقيقة.

ومنذ تطبيق هذا القرار يتسائل الجميع عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي وتطبيق التوقيت الشتوي، لتأخير الساعة.

ومن المقرر استمرار العمل بالتوقيت الصيفي حتي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، ليبدأ بعدها تطبيق العمل بالتوقيت الشتوي، ويتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي 6 أشهر كاملة.

وسيعود التوقيت الشتوي بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى 26 من أكتوبر المقبل، وذلك في الساعة 23:59، وعليه سيتم بتأخير الساعة 60 دقيقة، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023.

للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: