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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع اثنين.. تفاصيل مروعة في حريق مخزن بويات وشقة بمصر القديمة

حريق
حريق

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، انتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لإجراء معاينة تصويرية لموقع حريق في مخزن بويات أسفل عقار وشقة سكنية بمصر القديمة، وذلك لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه.

ووكشفت معاين النيابة لموقع الحريق عن احتراق محتويات المحل بالكامل، وبعض الأثاث داخل الشقة السكنية.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا ان النيران نشبت بشكل مفاجىء داخل المحل دون أن يعلموا مصدرها بالتحديد.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحريق بعد التحفظ عليها لبيان أسباب إندلاع الحريق.

وصرحت النيابة بدفن جثامين اثنين لقي مصرعهما داخل المحل، بعد عرضهما على الطب الشرعي للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في وفاتهما.

وكان قد ‏لقي شخصين مصرعهما اثر نشوب حريق في مخزن بويات أسفل عقار بمصر القديمة.

وامتدت النيران إلي شقة بالطابق الأول، و نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى العقار بالكامل.

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مخزن بويات بمنطقة مصر القديمة.

‏على الفور وجه أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بقوات الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة .

ونجحت القوات في السيطرة على الحريق الذي التهم مخزن بويات في الطابق الأرضي من العقار وامتدت النيران إلى شقة بالطابق الأول ، وتم تحرير المحضر ، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق .

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