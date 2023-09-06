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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير محمد العرابي يعلق على زيارة وزير خارجية اليابان لمصر

زيارة وزير خارجية
زيارة وزير خارجية اليابان لمصر

علق السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، على زيارة وزير خارجية اليابان لمصر، ومدى تطور العلاقة بين البلدين، قائلا: العلاقات الخارجية المصرية تشهد تطورا واضحا خلال الفترة الحالية.

 

وأضاف "محمد العرابي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناى الحياة، أن اليابان لها دور كبير منذ فترة طويلة فى التنمية بمصر، وهي شريك أساسي وصادق مع الدولة المصرية فى هذا المجال.

 

وأكمل: هناك علامات واضحة للجميع، تدل على مدى التعاون بين البلدين، كما إن اليابان تنظر لمصر على أنها دولة محورية ومستقرة وتلعب دورا رئيسيا في الإقليم، كما أنها ترى مصر دولة قادرة على حل المشاكل المستعصية في الإقليم.

 

وشدد على أن الزيارة لها العديد من الجوانب الإيجابية الهامة، مؤكدا على أن أي دولة تريد أن تستثمر في الإقليم تنظر إلى الدولة المستقرة، مثلما نظرت اليابان لمصر.

اليابان السفير محمد العرابي العلاقات الخارجية المصرية الإقليم اخبار التوك شو

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