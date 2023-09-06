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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: المؤتمر العالمي للصحة والسكان شهادة دولية بنجاح مصر في القطاع الطبي

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

أشاد النائب يسري المغازي،رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب بانعقاد المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، قائلا: شهادة جديدة للنقلة الصحية التي حققتها البلاد وقدرتها على تنظيم فعاليات وأحداث عالمية.

وأشاد المغازي في تصريح صحفي له اليوم، بكلمة الرئيس السيسي في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، مؤكدا أنها كشفت مدى اهتمام القيادة السياسية بقضية الزيادة السكانية، باعتبارها واحدة من القضايا الكبيرة التي تعرقل حركة التنمية.

ولفت النائب  إلى أن عقد المؤتمر على أرض مصر مكسب كبير للدولة، حيث سيعمل على الخروج بتوصيات تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، واستعراض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور.

وأكد المغازي، أن دعوة الرئيس السيسي وتأكيده استعداد مصر لاستضافة المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية كل عام، يشير لقوة مصر وقدرتها على استضافة مؤتمرات كبيرة، والاستفادة من هذا الزخم لصالح القضية السكانية الشائكة.

ولفت رئيس عربية البرلمان، إلى أهمية استضافة مصر للمؤتمر العالمي للصحة والسكان، باعتباره منصة تحاورية لتبادل الخبرات في القطاع الصحي، كما يستند ذلك على نجاحات ضخمة حققتها الدولة في مجال القطاع، بفضل مبادرات صحية غير مسبوقة للرئيس السيسي.

وقال النائب يسري المغازي: عقد المؤتمر العالمي للصحة والسكان في مصر بداية لتحرك جديد نحو أزمة الزيادة السكانية، وفرصة مهمة للغاية لاستعراض تجربة مصر الناجحة بالقطاع الصحي.

الدستور الرعاية الصحية الرئيس السيسي الزيادة السكانية الشؤون العربية

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