الرئيس يؤكد حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع اليابان .. ونواب : يفتح مزيدًا من الاستثمارات

الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع اليابان



نائب يؤكد اهمية تعاون مصر مع اليابان بمجال التعليم للاستفادة من تجربتهم

برلماني: الحوار الاستراتيجي بين مصر واليابان علامة فارقة في تاريخ العلاقات بينهما

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع اليابان، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "يوشيماسا هاياشي" وزير خارجية اليابان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى "فوميو كيشيدا" رئيس الوزراء الياباني، منوهاً إلى ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، التي تم خلالها رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.



من جانبه؛ نقل وزير الخارجية الياباني إلى الرئيس السيسي تحيات وتقدير رئيس الوزراء الياباني، مشيراً إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين، ومشيداً بما حققته مصر على الصعيد التنموي، بما ساهم في تحقيق طفرة في الاستثمارات اليابانية في مصر ومضاعفتها خلال فترة قصيرة، مؤكداً تطلع اليابان لمواصلة وتعزيز هذا المسار.



‏وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عدداً من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث أعرب الرئيس عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم، في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات.



كما تطرق اللقاء إلى مختلف أبعاد التعاون الجاري في الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضاري والثقافي بين البلدين الصديقين.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد نقاشاً بشأن قضايا السلم والأمن الدوليين، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمتي الطاقة والغذاء.



وفي هذا الاطار أكد نواب على ان زيارة وزير الخارجية الياباني، هاياشي يوشيماسا، إلى مصر، تأتي من منطلق قوة العلاقات المصرية اليابانية الممتدة منذ القدم، منوهين لدورها في تعزيز علاقات التعاون المشترك مع اليابان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية بكافة المجالات التعليمية والتكنولوجية والنقل والطاقة.

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الياباني، هاياشي يوشيماسا، إلى مصر، في أول زيارة له منذ توليه مهام منصبه؛ هو ما يعكس اهتمام مصر واليابان بمستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، مشيرا إلى تقدير مصر للجهود المبذولة من الجانب الياباني في سبيل دعم المشروعات الوطنية في مصر، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير.

وقال "محسب"، في بيان، إنه تم الاتفاق بين الجانبين المصري والياباني على استئناف الرحلات الجوية المباشرة لشركة مصر للطيران إلى طوكيو في 14 سبتمبر الجاري، متوقعا أن تشهد مصر زيادة في عدد السائحين الوافدين إلى البلاد.

وأشار إلى الجهود المبذولة؛ من أجل نمو عدد السياح القادمين إلى مصر، من جلال جذب سائحين جدد من دول متنوعة، خاصة وأن مصر تمتلك المقومات التي تمكنها من تحقيق هدفها بجذب 15 مليون سائح خلال العام الجاري.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر واليابان لديهما حرص متبادل على تطوير العلاقات بينهما، متوقعا أن يكون الحوار الاستراتيجي بين البلدين- والمقرر انعقاده في ديسمبر 2023 بالعاصمة اليابانية طوكيو- علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، بما يعظم النفع المشترك بين الشعبين.

ولفت إلى زيادة حجم الاستثمارات اليابانية في مصر حيث بلغت حتى يونيو 2021 نحو 408.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعة السيارات والأدوية، والمنتجات الغذائية والخدمات المالية والبنية التحتية، والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة .

وأكد النائب أيمن محسب، على أهمية والتطلع تشجيع شركات القطاع الخاص اليابانية على ضخ المزيد من الاستثمارات في المجالات الواعدة في مصر، من خلال تقديم عرض وافي بكل الفرص الاستثمارية المتاحة ومعلومات عن السوق المصري، مؤكدا أن الظروف والمتغيرات العالمية تدفع دول العالم نحو تطوير شراكتها من أجل تحقيق التكامل.

كما لفت إلى أن العالم ينظر إلى مصر الآن باعتبارها البوابة الرئيسية إلى القارة السمراء، ومن ثم يمكن لليابان الاستفادة من موقع مصر المتميز.

وثمن "محسب"، تقارب وجهات النظر بين البلدين في العديد من القضايا الدولية والإقليمية، بما يعزز التنسيق بينهما أن المباحثات برهنت على تقارب رؤى البلدين تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية، لافتا إلى إلى وجود استعداد ياباني لتعزيز دورها في المنطقة وأن تكون لاعب فاعل في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

علق النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة على الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الياباني، هاياشي يوشيماسا، إلى مصر، في أول زيارة له منذ توليه مهام منصبه، موضحا انها تأتي في ظل اهتمام مصر واليابان بمستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.

وتابع هلال في تصريحاته لـ صدى البلد أن هذه الزيارة تهدف لتعزيز علاقات التعاون المشترك مع اليابان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية بكافة المجالات التعليمية والتكنولوجية والنقل والطاقة.

ونوه عضو مجلس النواب إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجال التعليم، في ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة في هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات.

واكد رئيس برلمانية مصر الحديثة على قوة العلاقات بين البلدين والتي شهدت طفرة غير مسبوقة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، وهو ما انعكس على حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال الفترة الأخيرة.