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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 : استغل الفرص

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الدلو وحظك اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023

اليوم، ستكون الحياة الرومانسية رائعة، استغلال الفرص المتاحة في مكان العمل للنمو، ستكون الصحة والثروة إلى جانبك.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

سوف ترى النجاح المهني اليوم، لا تقل لا للمهام الرسمية حيث أن كل منها سيأتي بفرص لإثبات همتك، سوف تزدهر اليوم قطاعات الرعاية الصحية، والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات، والسيارات، والتعليم، والنقل، والبترول.

‏توقعات برج الدلو صحيا

تجنب رياضات المغامرة المحفوفة بالمخاطر، يعاني بعض مواليد برج الدلو من آلام في الركبتين أو المرفقين اليوم، سوف تحتاج القضايا المتعلقة بالتنفس إلى رعاية طبية، اشربي الكثير من الماء اليوم، وقد تشع بشرتك، لا تتردد في استشارة الطبيب للأمراض المتعلقة بالقلب والمعدة، يجب على النساء الحوامل تجنب ركوب القطار أو الحافلة اليوم.

توقعات برج الدلو عاطفيا

ستكون علاقتك خالية من المشاكل الكبيرة اليوم، تجنب الحجج بجميع أنواعها وقدر رأي الشريك من أجل ترابط رومانسي أفضل، سوف تنجذب إلى شخص ما في الكلية أو مكان العمل أو في الحي أو في حفلة أو مناسبة رسمية.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

قد تفكر في تجديد المنزل اليوم أو حتى شراء دراجة ذات عجلتين، يمكنك أيضًا استغلال هذه الفترة للتبرع لأغراض ذات معنى، إذا كنت مهتمًا بالاستثمار، ففكر في العقارات والأسهم وأعمال المضاربة.

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