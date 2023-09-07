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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود .. إطلالة جذابة لرانيا يوسف عبر إنستجرام

صدى البلد

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها  صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وتألقت رانيا يوسف في الصور بإطلالة جذابة مرتدية فستان مجسم باللون الاسود  ، مما حازت علي  إعجاب الجمهور.

 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضالالشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

 

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة فيه النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم، وهيشخصية"ماري" والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل في سباق عيد الأضحى، يسبب لهاأزمة نفسية جراء هذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية، والتيمنأبرزهاأنها تخون حبيبها، الشخصية التي يقدمها الفنان محمد سليمان.

 

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