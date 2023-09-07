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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عرض بـ 250 مليون يورو .. تطور مثير في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول

كشف إسلام مهدي، الناقد الرياضي، عن آخر التطورات الخاصة بصفقة انتقال محمد صلاح لصفوف نادي اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة، في ضوء الاهتمام الكبير من الصحافة العالمية من إمكانية انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي، وموافقة ليفربول على رحيله خلال الفترة المقبلة. 

تطورات جديدة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة 

وقال "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع من خلال قناة "المحور"، إن محمد صلاح من الصعب انتقاله لصفوف اتحاد جدة خلال الفترة الحالية، إذ أن نسبة انتقاله في الفترة الراهنة تكاد تكون أقل من 1%، خاصة في ضوء التمسك الرهيب من قبل المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لصفوف الريدز باللاعب، ورفضه الشديد إمكانية رحيله عن صفوف الفريق. 

وتابع الناقد الرياضي، أن يورجن كلوب يرى أنه فقد العديد من اللاعبين في الفترة الماضية، خاصة بعد انتقال كلا من دين هندرسون، وفابينيو إلى صفوف الدوري السعودي أيضا، فإنه يرى أنه من الصعب رحيل محمد صلاح عن صفوف نادي ليفربول في الفترة الحالية على الرغم من العروض المغرية جدا المقدمة من قبل نادي اتحاد جدة في الفترة الأخيرة. 

وأشار إلى أن آخر عرض تم تقديمه من قبل نادي اتحاد جدة للحصول على خدمات محمد صلاح وصل لـ 250 مليون يورو، فضلا عن وجود بعض التقارير تشير إلى أنه من الممكن وصول عرض بقيمة 275 مليون يورو وسيكون هو العرض الأخير، وذلك في ضوء التمسك الرهيب من قبل اتحاد جدة بالحصول على خدمات اللاعب في الفترة المقبلة. 

واستكمل، أن محمد صلاح إذا لم يرحل لصفوف نادي ليفربول في الفترة الحالية فإن اللاعب لن يخرج من حسابات اتحاد جدة، وسيقوم النادي بمفاوضات جديدة من الموسم المقبل للحصول على خدمات اللاعب. 

محمد صلاح اتحاد جدة برنامج 90 دقيقة ليفربول الدوري السعودي

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عرض بـ 250 مليون يورو .. تطور مثير في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

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