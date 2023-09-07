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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا ترد على البنتاجون بشأن خطورة قذائف اليورانيوم المنضب

أرشيفية
أرشيفية

ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حول أن قذائف اليورانيوم المنضب لا تمثل أي خطر إشعاعي.

وكتبت زاخاروفا على "تليجرام"، يوم الأربعاء: "هل هذا كذب أو حماقة؟ هناك الكثير من المعلومات عن سمية اليورانيوم المنضب وخطورته على جسم الإنسان بسبب الغبار المشع، وكذلك تلويث التربة بالنويدات المشعة".

وأشارت زاخاروفا إلى تسجيل زيادة في حالات الإصابة بالأورام في الأماكن التي استخدمت فيها ذخيرة اليورانيوم المنضب.

وأضافت أن "هذا الأمر جربه جنود الناتو على أنفسهم دون معرفة الآثار، وقبل كل شيء العسكريون الإيطاليون أثناء عدوان الناتو ضد يوغسلافيا"، مشيرة إلى أنه "من أصل 7500 شخصا تعرضوا لتأثير المواد السامة والإشعاع، توفي 372 شخصا، أي واحد في كل 20 شخصا، ونسبة الوفيات 5%".

لأول مرة .. أمريكا تقدم ذخائر اليورانيوم المنضب لأوكرانيا

الأمم المتحدة تعلق على استخدام قذائف اليورانيوم المنضب بأوكرانيا

والأربعاء، أعلن البنتاجون عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 175 مليون دولار، تشمل ذخائر اليورانيوم المنضب من أجل دبابات "أبرامز".

وقال البنتاجون إن "المساعدة العسكرية ستشمل أيضا أنظمة مضادة للدروع وأنظمة ملاحة جوية تكتيكية وذخيرة إضافية لأنظمة هيمارس الصاروخية".

وهذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها الولايات المتحدة الذخائر الخارقة للدروع والمثيرة للجدل إلى كييف.

ويتزامن هذا الإعلان مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف لإبداء الدعم لها مع دخول الهجوم المضاد الذي تشنه على القوات الروسية شهره الرابع دون أن يحقق سوى مكاسب محدودة.

وأعلن بلينكن خلال الزيارة عن مساعدات جديدة لأوكرانيا تتجاوز قيمتها الإجمالية مليار دولار، تتضمن مساعدة أمنية عسكرية ومدنية بأكثر من 665 مليون دولار ودعما بملايين الدولارات للدفاعات الجوية الأوكرانية ومجالات أخرى.

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