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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محافظ بنك إنكلترا: اقتربنا من إنهاء دورة التشديد النقدي

صدى البلد

يرى أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا أن المركزي أصبح أقرب بكثير من إنهاء دورة رفع الفائدة الحالية.

وفي تصريحاته أمام المشرعين أمس الأربعاء قال بيلي: أعتقد أننا أصبحنا أقرب بكثير الآن من قمة دورة التشديد النقدي الحالية..أنا لا أقول إننا في قمة الدورة لأن لدينا اجتماعاً مقبل.

وأضاف: لكن أعتقد أننا أقرب إلى ذلك فيما يتعلق بأسعار الفائدة على أساس الأدلة الحالية.

ورفع بنك إنكلترا معدل الفائدة في آخر 14 اجتماعاً إذ تعاني بريطانيا من أعلى مستوى لمعدل التضخم على مستوى أكبر الاقتصادات في العالم.

ومن المتوقع أن ترفع إنكلترا معدل الفائدة مجدداً الشهر الجاري، ليصل إلى 5.5%.

وشدد بيلي على أن التضخم في بريطانيا يتجه إلى مزيد من التراجع الملحوظ لكن ليس من الواضح إلى أي مدى سيقلص ذلك وتيرة نمو الأجور التي وصلت مؤخراً إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وكان وزير المالية البريطاني صرح في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن التضخم في المملكة المتحدة في طريقه إلى الانخفاض بمقدار النصف بنهاية 2023.

ومن المتوقع انخفاض التضخم في بريطانيا إلى 5% بنهاية العام الجاري، وهو نصف المستويات المسجلة في يناير .

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