العيش من أجل العمل أم العكس؟.. دراسة تكشف مفاجأة بشأن البريطانيين

كشفت دراسة استقصائية جديدة أن بريطانيا فقدت الاعتقاد بأن العمل الجاد يجلب حياة أفضل، وأصبح عدد أقل من جيل الألفية يعتقدون الآن أن العمل يأتي دائمًا في المقام الأول، وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الخميس.

وفي دراسة كبرى حول "العيش من أجل العمل أو العمل من أجل العيش"، كان من المعتاد أن ينظر إلى البريطانيين على أنهم يقعون ضمن المجموعة الأولى. لكن يبدو أن الأبحاث تقلب هذه السمعة رأساً على عقب.

وفقا لدراسة أجريت في 24 دولة، فإن البريطانيين أقل احتمالا من الأشخاص الآخرين في إعطاء أهمية للعمل. وعلى نحو متزايد، لم يعودوا يعتقدون أن العمل الجاد يؤدي إلى حياة أفضل.

وقال ما يقرب من خمس البريطانيين المشاركين في الدراسة إن العمل ليس مهما في حياتهم، وهي أعلى نسبة بين 24 دولة، والتي شملت فرنسا والسويد والولايات المتحدة ونيجيريا واليابان والصين.

وكان البريطانيون أيضاً من بين الأقل احتمالاً للقول بأن العمل يجب أن يأتي دائماً في المقام الأول قبل وقت الفراغ، وفقاً لبحث أجراه معهد السياسات في جامعة كينجز كوليدج في لندن.

احتل الناس في بريطانيا مرتبة منخفضة في اعتقادهم بأن العمل الجاد سيجلب حياة أفضل على المدى الطويل. وكان 39% فقط من الأشخاص يحملون هذا الرأي، مما أدى إلى احتلال المرتبة 12 من بين 18 دولة، وانخفاض منذ الذروة التي بلغتها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وهذا أقل بشكل ملحوظ من الولايات المتحدة، حيث يحمل 55% من الناس هذا الرأي.

وتكشف الدراسة أيضًا عن اختلافات بين الأجيال. وفي حين أن آراء أغلب الأجيال حول ما إذا كان العمل ينبغي أن يأتي دائما في المقام الأول ظلت مستقرة، فإن جيل الألفية، الذين ولدوا في أوائل الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات، أصبح أقل احتمالا بكثير للموافقة على هذا الرأي: ففي عام 2009، شعر 41% بهذه الطريقة؛ وبحلول عام 2022، انخفضت هذه النسبة إلى 14%.