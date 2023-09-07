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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل غرقا بمحطة مياه العبور

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لقي شخص مصرعه غرقا بمحطة مياه العبور بمنطقة كريازي بمدينة العبور بمحافظة القليوبية وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي الزوامل والتحفظ علي الجثـ ـة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الزوامل بإستقبال "رمضان م ع ر" 44 سنة مقيم محافظة الجيزة "جثـ ـة هامدة" وتم التحفظ علي الجثـ ـة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمحطة مياه العبور بمنطقة كريازي بمدينة العبور بمحافظة القليوبية وتم انتشال الجثـ ـة ونقلها الي مستشفي الزوامل والتحفظ علي الجثـ ـة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الامنية التحفظ على الجثة الزوامل الشرقية الع بمحافظة القليوبية تحرير محضر ثلاجة حفظ الموتى

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