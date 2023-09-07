مصرع عامل غرقا بمحطة مياه العبور

لقي شخص مصرعه غرقا بمحطة مياه العبور بمنطقة كريازي بمدينة العبور بمحافظة القليوبية وتم إنتشال الجثة ونقلها الي مستشفي الزوامل والتحفظ علي الجثـ ـة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الزوامل بإستقبال "رمضان م ع ر" 44 سنة مقيم محافظة الجيزة "جثـ ـة هامدة" وتم التحفظ علي الجثـ ـة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمحطة مياه العبور بمنطقة كريازي بمدينة العبور بمحافظة القليوبية وتم انتشال الجثـ ـة ونقلها الي مستشفي الزوامل والتحفظ علي الجثـ ـة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.