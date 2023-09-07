قوات الإنقاذ النهري بأسيوط تواصل البحث عن مسن ألقى بنفسه في النيل

ألقى مسن يعاني من مرض نفسي بنفسه من أعلى معدية بنهر النيل بمركز أبوتيج في أسيوط، وتواصل قوات الإنقاذ النهري البحث عنه.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من إدارة العبارات النهرية بقيام مسن بإلقاء نفسه من أعلى معدية أبوتيج / ساحل سليم في نهر النيل.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط قسم شرطة أبوتيج وقوات الإنقاذ النهري.

وتبين من المعاينة والفحص قيام مسن يبلغ من العمر 60 عاماً، مضطرب نفسيا، بإلقاء نفسه من أعلى معدية أبوتيج / ساحل سليم أثناء عبور المعدية نهر النيل.



تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.