السجن المشدد 6 سنوات لـ سائق يتاجر في الهيروين بأسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، سائق ، بالسجن المشدد 6 سنوات و 100 ألف جنيه غرامة لاتجاره في المواد المخدرة بمدينة أسيوط.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمرو محمد الملطاوي نائب رئيس المحكمة و ضياء الدين أحمد دهيس و أمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ .



تعود وقائع القضية رقم 9626 لسنة 2022 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات لضباط وحدة المباحث بقيام " محمد . س . س " سائق والسابق اتهامه في 20 قضية متنوعة بمزاولة نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها الجملة والقطاعي .



وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط من ضبط المتهم وبحوزته لفافة كبيرة الحجم تحتوي على مادة الهيروين المخدر ومبلغ 40 جنيها وميزان الالكتروني وبه آثار مسحوق مادة الهيروين المخدر .



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والميزان الالكتروني يقوم به بوزن المواد المخدرة لتوزيعها على عملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع.