أوهمته بعلاقتها بالمسؤولين.. سقوط سيدة نصبت على صاحب شركة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة من (صاحب شركة) بتضرره من (سيدة) لقيامها بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على أمواله بزعم قدرتها على تخصيص قطعة أرض له من خلال علاقاتها بالمسئولين لدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (سيدة "بدون عمل" - لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لقيامها بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاتها ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة وتمكنت من خلال ذلك من النصب على المُبلغ والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرتها على تخصيص قطعة أرض له زاعمة علاقتها بالعديد من المسئولين فى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبلغ المالى المستولى عليه .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.