سلاح ومخدرات .. الأمن العام يشن حملات مكبرة في 3 محافظات

شنّ قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - دمياط - سوهاج) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها فى مديرية امن أسيوط عن ضبط (43) قطعة سلاح نارى عبارة عن (16 بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش – 16 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (34 متهما لــ 16 منهم معلومات جنائية)

كما تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,190 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو – أقراص مخدرة) بحوزة (5 متهمين لهم معلومات جنائية) و تنفيذ عدد (434) حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. بإجمالى (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 7 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية).

وفى مديرية أمن سوهاج تم ضبط (32) قطعة سلاح نارى ..ضُبط خلالها (5 بنادق آلية - 5 بنادق خرطوش – 22 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27 متهما لـعدد 8 منهم معلومات جنائية).

كما تم ضبط عدد (4) قضايا "مخدرات".. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,950 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (6 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ عدد (269) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.