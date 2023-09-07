القبض على تجارى مخدرات بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط (عاطلين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة) ، وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من طلقات لذات العيار - سيارة "ملاكى") ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى والسيارة لسهولة التنقل.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.