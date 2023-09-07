في ندوة «صدى البلد»|كبير الأثريين يكشف أسرار عطر الخلود الفرعوني..ومقترحات تجلب ملايين الدولارات

قال مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار ، إن عطر الخلود الذى كشف عنه علماء الحفريات ، يعود إلى مرضعة الملك أمنحتب الثانى ،والذى كشف عبر وجود"أواني" بـ مقبرة في وادى الملوك ، التي هربها الإنجليزي هوارد كارتر ، لتعرض اليوم في متاحف ألمانيا .

أوضح شاكر خلال حديثه في ندوة صدى البلد ، أن هناك شركة عطور فرنسية أجرت أبحاثها على قنية مرضعة الملك أمنحتب الثاني ، والتي احتوت على شمع العسل والدهون وزيوت أشجار الأرز والبلوط وبعض الأعشاب والزيوت من جنوب شرق أسيا.

عطر الخلود



استكمل قائلا : أن الدراسة التي أصدرتها الشركة الفرنسية للعطور اكتشفت نوعا من العطر واطلق عليه عطر الخلود ويستطيع الزائر خلال الأشهر القادمة استنشاق عطر الخلود في متحف بألمانيا، ويضيف: هنا يجب ان نستلهم فكرة الاستثمار فلدينا الآلاف من الجرار و القنيات الأثرية بها كثير من المواد ، ضاربا المثل وجدنا 250 تابوتا من سقارة يجب أن تخضع للبحث وسيكون هناك نتائج مذهلة.

وأشار إلى اهن هناك عالم مصري ، استطاع أن يتوصل إلى أواني مكتوب عليها مواد التحنيط ، وعلينا البحث فيها عن تركيبة العطور المصرية القديمة ، لنخرج للعالم بمنتج فريد لايوجد سوي في مصر بتركيبته المذهلة ، خاصة وأن المصري القديم يهتم بفكرة النظافة و التحنيط وأسرار الجمال.

وتساءل: لماذا لاتقوم مصر بزراعة ورق البردي وتصنيعه وهو الأفضل من الورق العادي ، ولنا مثال بردية وزيري بطول 16 مترا التي صنعت من ورقة واحدة منذ أكثر من 2500 سنة ، ولدينا قرية في الشرقية تزرع ورق البردي، ويجب علينا اظهارها عالميا وتسويقها بالشكل العالمي.

وأشار إلى تميزنا بوجود زهرة اللوتس ، مقترحا الخروج بنوعية عطر بها الاسم،ولدينا أسماء كثيرة جدا يمكن ترويجها ، مثل عطر كليوباترا أو عطر توت أو نفرتاري والاسم حق ملكية فكرية لمصر، يجب أن نستفيد من ذلك فلدينا الكثير يجب علينا تسويقه باحترافية ، ويجب أن تكون هناك فقرة ضمن البرنامج السياحي تتضمن جولة للسائحين في مصنع العطور المصرية كجولة سياحية .

