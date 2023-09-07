عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من عملاق بصناعة السيارات لـ صندوق أدوات موسيقية.. قصة هروب كارلوس غصن

قصه هروب كارلوس غصن
قصه هروب كارلوس غصن

كارلوس غصن كان أحد العمالقة في مجال صناعة السيارات عالميا، حيث شغل منصب  رئيس شركة نيسان ورينو للسيارات ، ولكنه بعد هذه المناصب التي تدرج بها في اليابان أضطر بعد ذلك للفرار من اليابان بطريقة غير مشروعة وذلك بعد تعرضه للحبس في طوكيو بسبب اتهامه بالعديد من الاتهامات منها سوء استخدام أموال الشركة .

قصه هروب كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان السابق 

سعر نيسان باترول موديل 2023 في السعودية

بدون حظر بيع.. سعر نيسان سنترا 2024 في مصر| صور

قام كارلوس غصن في السابق بتقليل تكاليف تشغيل شركة نيسان وهذه الخطوة هي التي تسبب في إنقاذ شركة نيسان من التوقف وجعلها تستمر في العمل والإنتاج حتي الآن .

قصه هروب كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان السابق 

- المناصب التي شغلها كارولس غصن

استمر غصن في العمل كـ رئيس مجلس إدارة شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة رينو الفرنسية، وكان رئيس لـ تحالف ثلاثي بين شركات صناعة السيارات وميتسوبيشي.

- التهم التي تعرض لها غصن

قصه هروب كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان السابق 

تعرض غصن  الي أضرار جانبية بسبب معركة ضد النفوذ المتزايد لشركة رينو التي لا تزال تستحوذ على 43 % من الشركة اليابانية، وبعدها قرر غصن السفر ولكنة تفاجئ بصدور قرار بالقبض علية وهذا ما جعل غصن يشعر بصدمة .

قصه هروب كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان السابق 

بعد القاء القبض علي غصن تم احتجازه في طوكيو، وتم تسليمة ملابس السجن وتم حبسه في زنزانة، وقضي عام بالكامل في تلك الزنزانة ، وتخوف غصن من منعه من مغادرة اليابان ، وتم منعه أيضا من الاتصال بزوجته .

- كيف هرب كارولس غصن من اليابان

من هنا فكر غصن في أن يقوم بالهروب من اليابان حتي لا يظل بقيه حياته في السجن هناك ، وبالتالي كانت الطريقة الأمثل للهروب هو البحث عن طريق يخرج بها من البلاد دون أن يري احد وجهه .

قصه هروب كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان السابق 


ومن هنا تمكنت غصن من الهروب والجلوس بمنزل حتي يفكر كيف سيخرج من اليابان خصوا انه من الشخصيات البارزة في ذلك الوقت داخل اليابان .

ومن هنا جاءت اليه فكرة أن يوضع في صندوق آلات موسيقية ويخرج من اليابان دون أن يكشفه احد خصوصا أن فترة هروبه تزامنه مع إقامة اليابان للعديد من الحفلات الموسيقية .

قصه هروب كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان السابق 

قام كارولس غصن بشراء ملابس لم يشتريها من قبل من اجل التخفي وبعدها سافر من طوكيو بالقطار السريع إلى أوساكا، وكانت هناك طائرة خاصة تنتظره في مطار محلي للمغادرة.

ولكن قبل الذهاب الي الطائرة يجب أن يوضع غصن في صندوق الآت موسيقية  وكان الصندوق في فندق قريب من المطار وبالفعل قام غصن بالذهاب الي الفندق ووضع نفسة داخل صندوق الآت الموسيقية قائلا " عندما تدخل الصندوق، لا تفكر في الماضي، ولا تفكر في المستقبل، بل فكر فقط في اللحظة التي تعيشها".

قصه هروب كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان السابق 

تم نقل غصن من الفندق إلى المطار بواسطة رجلين، انتحلا صفة موسيقيين، وتم وضع الصندوق بالطائرة ، وأقلعت الطائرة الخاصة بالفعل ، ووصل الي تركيا ، ومن تركيا استقل طائرة الي مطار بيروت واصبح كارلوس غصن حر طليق منذ ذلك اللحظة، وذلك لأنه لا يوجد لدى لبنان اتفاقية تسليم مجرمين مع اليابان .

كارلوس غصن رئيس شركة نيسان رينو للسيارات اليابان المناصب التي شغلها كارولس غصن التهم التي تعرض لها غصن كيف هرب كارولس غصن من اليابان مجال صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

موضوعات متعلقة

بدون حظر بيع.. سعر نيسان سنترا 2024 في مصر| صور

شاهد| مواصفات MG4 Electric الكهربائية

ميني كوبر الهاتشباك 2024 تباع بهذه الأسعار

جريت وول بيرى للبنات سعرها 100 ألف جنيه| صور

إركب سيات إبيزا بـ 150 ألف جنيه.. صور

أشهر 5 سيارات في مدينة العلمين خلال صيف 2023 | صور

اختر منها.. 5 سيارات مستعملة أوتوماتيك بـ 450 ألف جنيه | صور

ساعة بـ 10 ملايين جنيه ..كارلوس ساينز يتعرض للسرقة بعد سباق فورمولا-1

ترشيحاتنا

بلومبرج: دول مجموعة العشرين تتفق على نهج موحد تجاه حرب أوكرانيا

التضامن والصحة توقعان بروتوكولا لإنشاء دور حضانة أطفال بمراكز تنمية وصحة الأسرة

محمد صلاح يظهر في إعلان صفقة الاتفاق السعودي وكلوب يصرخ |اعرف القصة

بيجو E-3008 الـ SUV تظهر قبل الكشف عنها

منافس الأهلي المحتمل.. اتحاد جدة يتعاقد مع مدافع إيطالي

أسعار الحديد والاسمنت اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يلتقى نائب وزير الدفاع السيراليونى لبحث التعاون العسكري المشترك

بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

عادة يومية تسبب تصلب الشرايين وجلطات القلب.. توقف عنها

تسرع الإصابة بـ آلزهايمر والشيخوخة وأمراض القلب.. عادات خاطئة توقف عنها

فيديو

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ