من عملاق بصناعة السيارات لـ صندوق أدوات موسيقية.. قصة هروب كارلوس غصن

كارلوس غصن كان أحد العمالقة في مجال صناعة السيارات عالميا، حيث شغل منصب رئيس شركة نيسان ورينو للسيارات ، ولكنه بعد هذه المناصب التي تدرج بها في اليابان أضطر بعد ذلك للفرار من اليابان بطريقة غير مشروعة وذلك بعد تعرضه للحبس في طوكيو بسبب اتهامه بالعديد من الاتهامات منها سوء استخدام أموال الشركة .

قصه هروب كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان السابق

قام كارلوس غصن في السابق بتقليل تكاليف تشغيل شركة نيسان وهذه الخطوة هي التي تسبب في إنقاذ شركة نيسان من التوقف وجعلها تستمر في العمل والإنتاج حتي الآن .

قصه هروب كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان السابق

- المناصب التي شغلها كارولس غصن

استمر غصن في العمل كـ رئيس مجلس إدارة شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة رينو الفرنسية، وكان رئيس لـ تحالف ثلاثي بين شركات صناعة السيارات وميتسوبيشي.

- التهم التي تعرض لها غصن

قصه هروب كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان السابق

تعرض غصن الي أضرار جانبية بسبب معركة ضد النفوذ المتزايد لشركة رينو التي لا تزال تستحوذ على 43 % من الشركة اليابانية، وبعدها قرر غصن السفر ولكنة تفاجئ بصدور قرار بالقبض علية وهذا ما جعل غصن يشعر بصدمة .

قصه هروب كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان السابق

بعد القاء القبض علي غصن تم احتجازه في طوكيو، وتم تسليمة ملابس السجن وتم حبسه في زنزانة، وقضي عام بالكامل في تلك الزنزانة ، وتخوف غصن من منعه من مغادرة اليابان ، وتم منعه أيضا من الاتصال بزوجته .

- كيف هرب كارولس غصن من اليابان

من هنا فكر غصن في أن يقوم بالهروب من اليابان حتي لا يظل بقيه حياته في السجن هناك ، وبالتالي كانت الطريقة الأمثل للهروب هو البحث عن طريق يخرج بها من البلاد دون أن يري احد وجهه .

قصه هروب كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان السابق



ومن هنا تمكنت غصن من الهروب والجلوس بمنزل حتي يفكر كيف سيخرج من اليابان خصوا انه من الشخصيات البارزة في ذلك الوقت داخل اليابان .

ومن هنا جاءت اليه فكرة أن يوضع في صندوق آلات موسيقية ويخرج من اليابان دون أن يكشفه احد خصوصا أن فترة هروبه تزامنه مع إقامة اليابان للعديد من الحفلات الموسيقية .

قصه هروب كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان السابق

قام كارولس غصن بشراء ملابس لم يشتريها من قبل من اجل التخفي وبعدها سافر من طوكيو بالقطار السريع إلى أوساكا، وكانت هناك طائرة خاصة تنتظره في مطار محلي للمغادرة.

ولكن قبل الذهاب الي الطائرة يجب أن يوضع غصن في صندوق الآت موسيقية وكان الصندوق في فندق قريب من المطار وبالفعل قام غصن بالذهاب الي الفندق ووضع نفسة داخل صندوق الآت الموسيقية قائلا " عندما تدخل الصندوق، لا تفكر في الماضي، ولا تفكر في المستقبل، بل فكر فقط في اللحظة التي تعيشها".

قصه هروب كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان السابق

تم نقل غصن من الفندق إلى المطار بواسطة رجلين، انتحلا صفة موسيقيين، وتم وضع الصندوق بالطائرة ، وأقلعت الطائرة الخاصة بالفعل ، ووصل الي تركيا ، ومن تركيا استقل طائرة الي مطار بيروت واصبح كارلوس غصن حر طليق منذ ذلك اللحظة، وذلك لأنه لا يوجد لدى لبنان اتفاقية تسليم مجرمين مع اليابان .