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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ الوباء.. السفارة الروسية في كوريا الشمالية تسمح للموظفين الجدد بالعمل

صدى البلد

 أعلن الوفد الروسي في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إنه لأول مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات تم السماح لموظفين جدد بالعمل في السفارة الروسية في العاصمة بيونغ يانغ، بعد أن منعت إجراءات مكافحة الوباء معظم الرحلات وأدت إلى إغلاق العديد من السفارات.

وستكون روسيا ثاني سفارة يُسمح لها بموظفين جدد، بعد دخول سفير الصين الجديد في مارس الماضي.

ويأتي وصول الموظفين الروس الجدد وسط اقتراحات المسؤولين الأمريكيين بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد يزور روسيا قريبًا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وربما لمناقشة صفقات الأسلحة.

وقالت السفارة في منشور على فيسبوك: "في 7 سبتمبر في مطار بيونغ يانغ سونان الدولي، ولأول مرة منذ عام 2019، التقينا بزملائنا الجدد 20 دبلوماسيًا وموظفًا فنيًا وصلوا إلى السفارة على أساس تناوب الموظفين".

وأغلقت العديد من السفارات في بيونغ يانغ لأنها لم تتمكن من تبديل الموظفين أو شحن الإمدادات خلال أزمة كوفيد-19.

وكان الدبلوماسيون الروس من بين أولئك الذين بقوا، على الرغم من شكواهم من نقص الضروريات مثل الأدوية، ومشاكل الحصول على الرعاية الصحية، والقيود الوبائية التي قالوا إنها غير مسبوقة من حيث الشدة.

في إحدى الحلقات في فبراير 2021 ، استخدمت مجموعة من الدبلوماسيين الروسين وأفراد الأسرة عربة سكة حديد محصنة يدويًا لمغادرة كوريا الشمالية ، حيث منعت تدابير فيروس بيونج يانج معظم أشكال نقل الركاب عبر الحدود.

في البداية ما قبل أنتشار وباء كورونا ، طارت وفود الحكومة الصينية والروسية إلى بيونج يانغ في يوليو ، وحافلات تحمل الرياضيين الكوريين الشماليين إلى بطولة تايكوندو في كازاخستان عبرت الحدود إلى الصين، بدأ الشمال أيضًا السماح لمواطنيه الذين كانوا محاصرين في الخارج بالعودة على الرحلات الجوية والقطارات.

استخدمت الأمريكيين الحكومة الصينية اقتراحات الدبلوماسيين الدبلوماسيين الروس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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