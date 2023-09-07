رسميا.. رابطة الأندية تعلن موعد قرعة الدوري الممتاز 2023-2024

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية، موعد إجراء قرعة بطولة الدوري الممتاز 2023-2024.

وقالت الرابطة في بيان رسمي، اليوم الخميس:" تعلن رابطة الأندية المحترفة إجراء قرعة الموسم الجديد من دوري النيل يوم الإثنين المقبل 11 سبتمبر في تمام السادسة مساء بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن الأهلي هو بطل النسخة الماضية من مسابقة الدوري الممتاز برصيد 83 نقطة، متفوقا بفارق 10 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب الدوري الممتاز برصيد 43 لقبا، ويحل الزمالك ثانيا بـ 14 لقبا.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، بينما يلعب الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.