اليابان تتأهب لاستقبال عاصفة مدارية غدا

قال مواقع “تايمز أوف يابان” اليوم الخميس، إن العاصفة المدارية يون-يونغ متوقع تقترب من مناطق توكاي وكانتو يوم الجمعة بعد الظهر، مع إمكانية هطول أمطارًا غزيرة على مناطق واسعة.

ومن المحتمل أن تتحرك العاصفة عبر منطقة توهوكو خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا للوكالة اليابانية للأرصاد الجوية.

وحذرت الهيئة الجوية من الأمطار الغزيرة والرياح القوية، مع توقعات تشير إلى أن يصل التراكم إلى 250 ملليمترًا في منطقة كانتو-كوشين، بما في ذلك جزر إيزو، و 300 ملليمتر في منطقة توكاي في 24 ساعة حتى الساعة 6 مساءً يوم الجمعة.

وحذرت الهيئة الجوية أيضًا من البرق وخطر حدوث أعاصير ، بالإضافة إلى الرياح القوية والأمواج العالية طوال يومي الخميس والجمعة بالقرب من الجزر وكذلك منطقة طوكيو.

ولدى اقتراب العاصفة من اليابان يوم الخميس ، أعلن JR East و JR Central عن احتمال حدوث تأخيرات وإيقافات في خدماتها اعتمادًا على مسار وآثار العاصفة ، مضيفًا تحذيرات من إلغاءات محتملة لبعض المقاطعات والخطوط.

وقد ضرب طوكيو إعصاران خانان ولان في الإيام القلية الماضية، والتي اجتاحت أجزاء مختلفة من جنوب اليابان.