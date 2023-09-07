تعرف على مواجهات دور ال 16 في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

تحددت مواجهات دور ال 16 في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال المقامة في مصر على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي حتى 14 من سبتمبر الجاري.



واختتمت مواجهات دور المجموعات اليوم الخميس بمباراة جامبيا و السنغال و التي انتهت بفوز جامبيا 3/2.

وستكون مواجهات دور ال 16 " ثمن النهائي" التي تلعب غدا الجمعة كالتالي :



مصر × كينيا

الجزائر × غانا

رواندا × تنزانيا

تشاد × جامبيا

المغرب × مالي

تونس × السنغال

الكاميرون × بوروندي

فيما تأهل المنتخب الليبي مباشرة لربع النهائي بعدما احتل صدارة المجموعة الثالثة ، ووجود 3 فرق فقط في المجموعة الأولى .



يذكر أن منتخب مصر قد تلقى خسارة أمس في بطولة إفريقيا للطائرة أمام منتخب الجزائر بنتيجة 3/0.

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من:” أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.