جريمة بشعة بالمنيا.. سيدة تستدرج صغيرا وتضعه داخل جوال وتلقيه بالترعة| تفاصيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من (حداد مسلح - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (سن 10) عن مسكنهما.

بالفحص وإجراء التحريات تبين وجود شبهة جنائية خلف تغيب الطفل وأن مرتكبة الواقعة (ربة منزل- مقيمة بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينها وأهلية الطفل بسبب الجيرة.. حيث استغلت تواجده أمام منزلها وإستدرجته لمسكنها ووضعته داخل "جوال" وأحكمت غلقة ووضعته داخل حقيبة وقامت بإلقائها بأحد المجارى المائية ، وتم بإرشادها العثور على الجثة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.