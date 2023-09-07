بعلم مصر والأغاني الوطنية.. الآلاف يحتشدون في ملتقى الأحزاب السياسية بالشرقية

احتشد آلاف المواطنون للمشاركة في النسخة الثالثة من ملتقى الأحزاب السياسية، والذي ينظمه حزب مستقبل وطن في الشرقية.

رفع المواطنون علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي

ورفع المواطنون علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعالت الأغاني الوطنية، التي تفاعل معها الحضور بحماس شديد.

ومن المنتظر أن يتطرق الملتقى إلى ملف الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل اعلان حزب مستقبل وطن تأييد ودعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية رئاسية جديدة.

ويشارك في الملتقى عدد من الأحزاب والقوى السياسية، منها: "حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حزب الحرية.. وعدد من قيادات وكوادر ونواب الأحزاب المشاركة في محافظات "الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء".