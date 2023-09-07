حادث مروري ينتهي بإطلاق نار ووفاة شخص في المنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا بحدوث مشاجرة وإطلاق عيار نارى بدائرة المركز .

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (3 أشخاص"أحدهم مصاب بعيار نارى " – مقيمين بدائرة المركز ) ، طرف ثانى (3 أشخاص "مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" - مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا ) إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب إحتكاك سيارتين تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات ، فقام أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابة أحد أفراد الطرف الأول وتوفـى أثناء محاولة إسعافه بإحدى المستشفيات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة المتهم المذكور السلاح المستخدم (فرد محلى) ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.