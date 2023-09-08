والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية طالب بالثانوية للجنايات لاتهامه باقامة علاقة مع طالبة اصغر منه بالاعدادي بشقة والده بعين شمس واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها

نص اقوال المجني عليها

س/ ما طبيعة علاقتك بسالف الذكر؟

ج/ كان فيه علاقة عاطفية ما بينا بس طلع بيخدعني وعرفت ده في القسم

س/ حال ممارستكما الجنس خلال المرات الخمس أكان يتواجد أي شخص آخر برفقتكما؟

ج/ لا.

س/ وما قولك فيما قررتيه بأن والد المتهم كان متواجد ولم يكن على علم بما حدث؟

ج/ أبوه دايماً قاعد عند الجيران بيتسلى ومكنش بيبقى

موجود

س/ ومتى كانت آخر مرة مارستما الجنس معا ؟

ج/ منذ ثلاثة أيام تقريباً

س/ وبكل مرة من المرات الخمس أمارستي الجنس برضاك أم رغماً عنك؟

ج/ هو خدعني وقالي هتجوزك علشان كده وافقت،

وقعد يتحايل عليا فصعب عليا ونمت معاه

س/ وخلال تلك المرات الخمس أحدث تمزق بغشاء بكارتك؟

ج/ معرفش أنا رحت للدكتور من يومين وقال عندي التهابات شديدة ومش باين بنت ولا لأ

س/ أواقعك أي شخص آخر بخلاف المتهم؟

ج/ لا

س/ أنتج حمل عن ممارستك الجنس مع المتهم؟

ج/ لا

س/ أوقع زواج رسمي أو عرفي بينك وبين المتهم منذ نشأة علاقتكما حتى تاريخه؟

ج/ لا

س/ بم تشكين المشكو في حقه تحديدا ؟

ج/ إنه نام معايا ومش عايز يتجوزني دلوقتي

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض الصبية بغير قوة أو تهديد مستغلا حداثة سنها وذلك بخلوتهما بمكان إستأنساة وأمناة عن أعين الآخرين فسعي بيديه لـثيابها فحسرها عنها ثم أرقدها بوجهها على فراش تخيرة لفعلته أعقب ذلك حسر ثيابه عن جسده وجثم على ظهرها وقام بإيلاج كامل فاضاً غشاء بكارتها فتمكن من منها أتى فعلته حتى أفرغ خارجها