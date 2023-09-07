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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ثمن التوكتوك.. سر إنهاء حياة سائق على يد صاحب ورشة سيارات بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم ترتعش يديه ولم يمطر جبينه قطرات التعرق التي تتزلزل من الخوف، لم يخشى أن يتم اكتشاف أمر جريمـ.ـته، لم يفكر للحظة أن المشكلة يمكن حلها بأبسط الاشياء إلا أنه قرر يختار أصعب الأقدار، هكذا كان حال ابن منطقة نجع أبو شجرة بمحافظة سوهاج، الذي تعدى على سائق توكتوك بواسطة سلاح ابيض.

فارق سائق التوكتوك الحياة بين يديه، ثم تخلص من جثـ.ـته داخل مصرف مائي دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، والتي شهدت الواقعة بجوار ورشة تصليح السيارات والدراجات النارية الذي يملكه ابن نجع أبو شجرة "الجاني".

المال كان الدافع وراء ارتكاب الواقعة التي تدمى لها القلوب وتدمع بها الأعين، ويتوقف عندها الأذهان، المال استطاع أن يكسر حاجز الخوف من العواقب، وجعل العقل البشري يتخذ أسوء قراراته والتي بها ارتكاب ابشع الجـ.ـرائم.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، ملابسات واقعة العثور على جثـ.ـة سائق توكتوك في منتصف العشرينات من العُمر، داخل مصرف مائي، حيث تبين من خلال المعاينة الأولية للجثـ.ـة وجود آثار طعنات متفرقة بالجثـ.ـمان، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها عثور الأهالي دائرة المركز، على جثة داخل مصرف مائي.

وبالإنتقال والفحص تبین أن الجثـ.ـة للمدعو "روماني ف.ع- 24 سنة- ويقيم دائرة المركز"، وبها آثار طعنات بمختلف أنحاء الجثـ.ـمان، وأثبتت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "خالد أ.ح- 42 سنة- ميكانيكي- ويقيم ناحية نجع ابو شجرة دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج"، وهو أحد أصحاب ورش تصليح السيارات والدرجات النارية بمركز دار السلام.

وأثبتت تحريات المباحث أنه هناك خلافات مالية قائمة بين المجني عليه "سائق توكتوك" وصاحب الورشة "الجاني"، حيث نشبت بينهما خلافات على ثمن التوك توك الخاص بالمجني عليه؛ لأنه كان يرغب في بيعه لمروره بضائقة مالية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم بالواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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