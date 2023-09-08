بيرسي تاو: لدينا فريقًا قويًا عندما يعود الجميع من الإصابات .. تفاصيل

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات اللاعب بيرسي تاو عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : بيرسي تاو: أعتقد أننا لدينا فريقًا قويًا عندما يعود الجميع من الإصابات، يجب أن نتطلع إلى كأس الأمم الأفريقية ونريد أن نقدم أداءً أفضل من النسخة الأخيرة لنا".

وتحدث الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مستقبله مع الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

وتم استدعاء بيرسي تاو للمشاركة مع منتخب جنوب إفريقيا أمام نامبييا في إطار تصفيات أمم إفريقيا.

وقال بيرسي تاو في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي ما قبل المباراة: "أنا سعيد لأننى أشعر بشعور رائع مرة أخرى، لقد مررت بوقت عصيب بسبب الإصابات، لكنى آمل أن يكون كل ذلك من الماضي الآن، وأن أتمكن من الاستمرار".