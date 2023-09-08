القبض على 4 تجار عملة في المحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن قنا عن ضبط (مالك محل بقالة "له معلومات جنائية" ) بدائرة مركز شرطة دشنا ، وبحوزته (بندقية آلية وعدد 5 خزينة – طبنجة وخزينتين – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية ") .

وفى مديرية أمن الغربية تم ضبط (موظف بالمعاش) بدائرة قسم شرطة أول المحلة ، وبحوزته (مبلغ مالى عملة "أجنبية").

وضبط (حاصل على بكالوريوس- موظف بشركة) بدائرة قسم شرطة أول طنطا ، وبحوزتهما (مبلغ مالى عملة "أجنبية") .

وفى مديرية أمن كفر الشيخ تم ضبط (مالك محل- محاسب) بدائرة قسم شرطة دسوق ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية ") .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.