عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 4 تجار عملة في المحافظات

متهمين
متهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن قنا عن ضبط (مالك محل بقالة "له معلومات جنائية" ) بدائرة مركز شرطة دشنا ، وبحوزته (بندقية آلية وعدد 5 خزينة – طبنجة وخزينتين – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية ") . 

وفى مديرية أمن الغربية تم ضبط (موظف بالمعاش) بدائرة قسم شرطة أول المحلة ، وبحوزته (مبلغ مالى عملة "أجنبية").

وضبط (حاصل على بكالوريوس- موظف بشركة) بدائرة قسم شرطة أول طنطا ، وبحوزتهما (مبلغ مالى عملة "أجنبية") . 

وفى مديرية أمن كفر الشيخ تم ضبط (مالك محل- محاسب) بدائرة قسم شرطة دسوق ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية ") .

 وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية السوق المصرفى النقد الأجنبي ضبط موظف عملة أجنبية عملات محلية وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

مفاجأة.. مهاجم بوروسيا دورتموند معروض على الأهلي

قناة مجانية.. موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

ترشيحاتنا

سقوط ضحايا في قصف روسي على خيرسون الأوكرانية

تجارة القارة بيد القاهرة.. كيف تستفيد مصر من انضمام أفريقيا لمجموعة العشرين؟

فلسطين ترحب بأصوات إسرائيلية أدانت عنصرية الاحتلال

ستصبح بهارات.. سر تعديل اسم دولة الهند في هذا الموعد

افتح القوس| سيف شكري أزمة هروب جديدة في منتخب مصر للمصارعة

بعد توجه الرئيس السيسي إلى الهند.. ما أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في تدريب النجم الساطع 2023

أوعي تلبسيه.. تحذير لهذه الأبراج من ارتداء الذهب

بالبرنص.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

دراسة تكشف أسباب زيادة حالات السرطان لهؤلاء الأشخاص.. تفاصيل

فيديو

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في تدريب النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ