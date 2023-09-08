القبض على سيدة محكوم عليها بالحبس 103 سنوات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن ضبط (ربة منزل- مقيمة ببنى سويف "محكوم عليها بالحبس 103 سنة فى 74 حُكم).

وتم ضبط (مزارع- مقيم بكفر الشيخ "محكوم عليه بالحبس 35 سنة وكفالات مالية فى 81 حُكم).

وضبط (مالك مزرعة سمكية- مقيم بكفر الشيخ "محكوم عليه بالحبس 42 سنة وكفالات مالية فى 120 حُكم).

وتمكنت الحملات من ضبط (سائق- مقيم بكفر الشيخ "محكوم عليه بالحبس 113 سنة فى 82 حُكم).

وتم ضبط (مزارع- مقيم بالفيوم "محكوم عليه بالحبس 42 سنة وكفالات مالية فى 65 حُكم) و بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.