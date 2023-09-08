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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تستدرج الضحايا عبر التطبيقات الإلكترونية .. سقوط عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

العصابة
العصابة

ضبط رجال مباحث القاهرة عناصر تشكيل عصابى بمصر الجديدة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقه السيارات ، جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.
 
تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم قرر بقيامه بعرض سيارته للبيع عبر أحد تطبيقات التسوق الإلكترونى، وقيام مجهول بالتواصل معه للحضور لمعاينة السيارة، وعقب حضوره قام بمغافلته وإستبدال مفتاح السيارة بمفتاح آخر "مزيف" وإتفق معه على الحضور مرة أخرى لشراء السيارة، إلا أنه فوجئ بعودته مرة أخرى وقيامه بسرقة السيارة بإستخدام المفتاح المستبدل.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظتى القاهرة والقليوبية ، تم ضبطهما وبحوزة أحدهما السيارة سالفة الذكر وبحوزتهما 2 طبنجة صـــــوت وعدد من الطلقات الصــــوت ومــبلغ مالى عدد 3 لوحات معدنيـــة .

بمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات ، وتم بإرشادهما ضبط سيارة أخرى من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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التسوق الالكترونى التطبيقات الالكترونية تشكيل عصابى سرقة السيارات سرقة سقوط عصابة مباحث القاهرة

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