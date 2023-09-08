أعلن عنها عبر فيسبوك.. القبض على شخص يبيع العقاقير المخدرة داخل صيدلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتم خلالها الترويج لبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.​

أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه يعمل يإحدى الصيدليات بالقاهرة ، وبحوزته (1130 عقاقير مخدرة – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه").

وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) أمكن ضبطه وبحوزته (1500 قرص عقاقير مخدرة) ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالإتجار فى العقاقير الطبية المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.