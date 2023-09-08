5 كيلو حشيش .. سقوط تاجر مخدرات بالاسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطل - مقيم بالبحيرة) بالإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.