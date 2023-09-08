ضبط عاطلان يتاجران في المخدرات بالبحر الأحمر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص ومتجرى المواد المخدرة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر قيام (عاطلان ، لهما معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة قسم شرطة القصير) بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بقصد حماية نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (بندقية آلية – عدد من الطلقات - كمية لمخدرى الهيروين والشابو - مبلغ مالى - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.