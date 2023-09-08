سقوط عصابة سرقة المساكن والسيارات بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام ( 3 عاطلين ، لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات (المساكن والسيارات) بأسلوبى (كسر الأبواب والمفتاح المصطنع) .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم ( 2 سيارة ملاكى خاصين بالمتهمين "من متحصلات السرقة" – مبلغ مالى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (8) وقائع سرقة ، وأرشدوا عن المسروقات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.