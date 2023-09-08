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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبابات ليوبارد.. الجيش الدنماركي يعلن تطور جديد في الحرب الأوكرانية

دبابات ليوبارد
دبابات ليوبارد

أعلن الجيش الدنماركي اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 عن وصول أول عشر دبابات من طراز ليوبارد 1 إلى أوكرانيا ، التي وعدت بها الدنمارك وألمانيا وهولندا في فبراير الماضي. 

وأوضح الجيش الدنماركي أن وصول الدبابات ليوبارد 1 إلى أوكرانيا سيتبعه دبابات أخرى، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية. 

وأعلنت الدول الأوروبية الثلاث مطلع فبراير إرسال نحو مائة دبابة ثقيلة "في الأشهر المقبلة" لدعم كييف ضد الجيش الروسي.

ومن المنتظر أن تدخل الحرب الأوكرانية منعرجا حرجا خلال الفترة المقبلة، بعد الإعلان من الجانبين عن دخول أنواع جديدة من الأسلحة الغير تقليدية إلى مسرح المواجهات بينهما في إشارة إلى التصعيد المستمر في الحرب التي اندلعت في 24 فبراير 2022.

كانت الإدارة الأمريكية، أعلنت نهاية أغسطس الماضي عزمها إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا تتضمن ذخائر خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب، بحسب ما كشفته وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء.

وقالت الوكالة إن هذه الذخائر يمكن إطلاقها من دبابات أبرامز الأمريكية التي ستسلم أيضا إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.

ولليورانيوم المنضب تأثير قوي في المواجهات المسلحة حيث يمكنه اختراق الدبابات والدروع بسهولة أكبر بسبب كثافته وخصائصه الفيزيائية الأخرى، ووفقا لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، لا يمكن اعتبار ذخيرة اليورانيوم المستنفد أسلحة نووية.

وفي الوقت ذاته أعلنت روسيا دخول صواريخ "سارمات" ذات القدرات القتالية الخارقة الحرب في أوكرانيا، وهي الصواريخ القادرة حمل العديد من الرؤوس النووية، وقال عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات صحفية سابقة أن ذلك الطراز من الصواريخ بإمكانه إختراق أي منظومة صواريخ دفاعية.

ويعرف سارمات بصاروخ "يوم القيامة"، وهوعابر للقارات، حيث يصل مداه 18 ألف كيلو متر ويصل لأي مكان في العالم ويتفوق على جميع الأنظمة الحديثة المضادة للطائرات.

ويتجاوز طول صاروخ سارمات 35 مترا ويبلغ قطره 3 أمتار ويطلق عليه ملك الصواريخ، ويعمل بالوقود السائل، وسرعته 15 ضعف سرعة الصوت وقادرة على حمل 10 رؤوس نووية.

وأعلنت الولايات المتحدة في بداية يوليو الماضي، تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، وهي تعتبر من الأسلحة المحرمة دوليا، حيث حظرت ما يقرب من 120 دولة استخدام وإنتاج ونقل ذلك النوع من القنابل، إلا أن الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لم تنضم لتلك الاتفاقية.

ويكمن الخطر الأكبر من القنابل العنقودية إلى أنها لا تنفجر إلا إذا ارتطمت بجسم صلب وفي حالة عدم انفجارها تشكل تهديدًا كبيرًا على المدى البعيد، حيث تتسبب في وقوع العديد من الضحايا حتى بعد انتهاء الصراع على مدار أعوام وعقود.

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