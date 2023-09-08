كان بيفض مشاجرة.. تفاصيل إنهاء حياة شاب في القليوبية

ألقى رجال المباحث بمركز شرطة قليوب بالقليوبية، القبض على المتهمين بإنهاء حياة شاب خلال مشاجرة بين عائلتين في قرية قلما، دائرة المركز.

واستمع رجال المباحث بالمركز، لأقوال عدد من شهود العيان؛ لكشف ملابسات الواقعة، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الجريمة.

كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة المجني عليه، وذكروا أنه تعرض لاعتداء على يد متهمين (تم تحديد هويتهم)؛ مما أسفر عن مقتله، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وتم نقل جثة الشاب إلى مستشفى قليوب العام، وقررت النيابة تشريح الجثة، والتصريح بدفنها، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى.

وكان مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا، من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بمصرع شاب؛ إثر تدخله لفض مشاجرة بين عائلته وآخرين، وخلال تدخله للدفاع عن عائلته؛ تعدى عليه الطرف الآخر بسلاح أبيض، مما أودى بحياته.

وانتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات الأولية، أن شابا يدعى "محمد" لقي مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، عقب اعتداء أشخاص عليه.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة وملابساتها.