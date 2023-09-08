بعد دبابات ليوبارد.. ليتوانيا تعلن إرسال ملايين الطلقات إلى أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الليتوانية، اليوم الجمعة، 8 سبتمبر 2023، إنها أرسلت أكثر من 4.5 مليون طلقة ذخيرة إلى أوكرانيا، كجزء من المساعدة العسكرية.

وأضافت وزارة الدفاع الليتوانية، في بيان لها، أنها "ستواصل تقديم المساعدة العسكرية دون انقطاع لأوكرانيا، وسلمت اليوم أكثر من 4.5 مليون طلقة ذخيرة لها"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأعلن الجيش الدنماركي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، 8 سبتمبر 2023، عن وصول أول 10 دبابات من طراز ليوبارد 1 إلى أوكرانيا، والتي وعدت بها الدنمارك وألمانيا وهولندا في فبراير الماضي.

وأوضح الجيش الدنماركي، أن وصول الدبابات ليوبارد 1 إلى أوكرانيا، سيتبعه دبابات أخرى، وأعلنت الدول الأوروبية الثلاث، مطلع فبراير، إرسال نحو 100 دبابة ثقيلة "في الأشهر المقبلة"؛ لدعم كييف ضد الجيش الروسي.

وفي وقت سابق، قالت السفيرة الأمريكية لدى كييف، بريدجيت برينك، إن واشنطن ستزود كييف بـ 190 مركبة مدرعة من طراز MRAP.