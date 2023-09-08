ابنة محمد عبد الوهاب تكشف سرا خطيرا عن موسيقار الأجيال

قالت عفت محمد عبد الوهاب ابنة موسيقار الاجيال " محمد عبد الوهاب " ان والدها كان يرفض لقب الموسيقار ، كما انه كان فنانا مختلفا

ابنة محمد عبد الوهاب تتحدث عن والدها

واضافت ابنة عبد الوهاب خلال لقائها مع الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على قناة الحياة ان والدها كان يخاف من عدة اشياء اشهرها المرض حيث لديه وسواس يصل الى الدرجة المرضية

واشارت الى الموسيقار عبد الوهاب كان يشترط التعلم والسيرة الطيبة في ازواجنا مشيرة الى ان والدها كان صديق شخصي للفنانة الكبيرة مديحة يسري ، وكان ابا حنونا وهادئا

وكشفت عفت خلال اللقاء مفاجاة وهي رفض والدهم الموسيقار عبد الوهاب عمل ابنائه في مجال الفن رغم تعلقي الشديد بالبيانو فقد كان يخشى علينا من ان يصيبنا مكروه

كما كشفت ابنته خلال اللقاء الذي يذاع الجمعة القادمة على شاشة الحياة ٨ مساء العديد من أسرار وكواليس حياة الموسيقار الراحل عبد الوهاب موضحة حقيقة إصابته بالوسواس القهري، ولماذا رفض التحاق أبنائه في مجال الفن

كما كشفت ابنة عبد الوهاب خلال اللقاء علاقته بالرؤساء والملوك ،

فيما أوضحت حفيدة عبد الوهاب زينب اباظة كواليس علاقته بام كلثوم وحقيقة خلافه معها ، كما كشفت عن المطرب المفضل لدى عبد الوهاب وعلاقته بالفنان ايهاب توفيق

واوضحت حفيدة عبد الوهاب خلال اللقاء علاقته بعائلته والأشياء التي كان يكرهها والتي يأتي في مقدمتها عدم الالتزام بالمواعيد.