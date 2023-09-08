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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ممنوعة من الغناء في 6 دول| تعرف على سارة زكريا بعد أزمة حفلها بالساحل الشمالي.. هاجمت أم كلثوم

اللبنانية سارة زكريا
اللبنانية سارة زكريا

أثارت الفنانة اللبنانية سارة زكريا، صاحبة أغنية “تيجي نتجوز بالسر”، الجدل عقب تلفظها بألفاظ خادشة أمام الجمهور في حفلها الغنائي بالساحل الشمالي، والذي ترتب عليه قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنعها من الغناء في مصر.

 

وقامت المطربة اللبنانية، بالاعتذار من نقابة المهن الموسيقية، عقب قرار منعها من الغناء داخل مصر، وذلك عقب أزمة حفلتها بالساحل الشمالي وتلفظها بألفاظ خارجة وإيحاءات جنسية تخرج عن الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية.

اعتذار سارة زكريا من نقابة الموسيقيين

وقالت سارة زكريا في تصاريح لها: "أنا ما أسأت للشعب إن كان مصري أو عربي أو أجنبي، الفنان بيحترم حاله ونقابة الفنانين اللي أعطته التصريح إذا هذا الشيء خرج مني بدون انتباه أو لا وعي ويوصل لهذه المرحلة وإن شاء الله ما أتلفظ بهذه الأشياء مرة أخرى".

سارة زكريا موقوفة في 6 دول

وعقب أزمتها الأخيرة في مصر ومنعها من الغناء، تبين أن المطربة الشعبية اللبنانية سارة زكريا موقوفة من الغناء في 6 دول مختلفة بما فيها مصر، وذلك بسبب ألفاظها الخارجة والخادشة في حفلاتها الغنائية.

ومنعت الفنانة اللبنانية سارة زكريا، من الغناء في دولة سوريا، وقطر، وتونس، والمغرب، وتركيا، وأخرها مصر، وتوقفت سارة زكريا عن الغناء في سوريا عام 2022 من قبل نقيب الفنانين السوريين بدعوي قيامها بايحاءات وخدش الحياء في أغانيها وحفلاتها.

سارة زكريا تهاجم أم كلثوم.. وبتشرب سجائر

وفي لقاء تليفزيوني لها، قامت سارة زكريا بالدفاع عن نفسها وأفعالها في حفلاتها بالهجوم علي كوكب الشرق الفنانة أم كلثوم، وقالت أنها كانت تغني بعض الأغاني التي كانت تتطاول في الكلام.

وبالحديث عن حياتها، قالت سارة زكريا أنها تقوم بشرب السجائر العادية، ولا تتعاطي المخدرات، وذلك بسبب أنه يوجد لديها بعض المشاكل الصحية مثل القلب والضغط والسكر، ونقص في أكسجين الجسم، والتهاب الأعصاب.

حياة سارة زكريا

ويتسأل عدد كبير من الجماهير عن حياة المطربة اللبنانية سارة زكريا، حيث نشأت سارة زكريا في دار أيتام منذ 3 أعوام من عمرها، وتعرضت سارة زكريا لعنف أسري منذ صغرها، كما تعرضت لعنف في دار الأيتام.

وقالت سارة زكريا في تصريحات تليفزيونية لها، أنه تعرضت للعنف في دار الأيتام، وكانت تعاني من عدم الطعام في الليل والأماكن المظلمة، وعند خروجها من دار الأيتام تعرضت للعنف الأسري من أسرتها، لتذهب وتعيش مع صديقتها المسيحية رغم إنها مسلمة.

الفنانة اللبنانية سارة زكريا سارة زكريا اللبنانية سارة زكريا أغنية “تيجي نتجوز بالسر” تيجي نتجوز بالسر نقابة المهن الموسيقية

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